Het water op met de kanogids van VVV Biesboschlinie

ALTENA • VVV Biesboschlinie lanceert de kano- en kajakgids met zeven routes en een nieuw knooppuntensysteem door de Biesbosch.

Varen met de wind in je haren en de zon in je gezicht, dat is iets om naar uit te kijken deze zomer. Met de waterrijke natuur in de Biesbosch en Altena is de Biesboschlinie een prachtig gebied om recreatief te varen.

VVV Biesboschlinie lanceert deze maand de kano- en kajakgids, met zeven routes in de gemeente Altena en een nieuw knooppuntensysteem door de Biesbosch. Vanaf het water krijg je een heel nieuwe kijk op het landschap.

Verken met een kano de Biesbosch of kies een van de andere tochten uit de nieuwe gids. Op de website zijn alle verschillende kano- en kajaktochten te downloaden.

Geen zin om actief bezig te zijn? Laat je varen met een van de vele veerponten in de regio, of huur een sloep of motorboot. Ook met een eigen vaartuig zijn er genoeg mogelijkheden voor een waterrijk verblijf in de Biesboschlinie.

Noordwaard

De Noordwaard is een bijzonder gebied dat er door de eeuwen heen heel verschillend uitzag. Van platteland vol kleine gehuchtjes, tot binnenzee na de Sint-Elisabethsvloed van 1421. En daarna, via ingepolderd land, naar doorstroomgebied om ruimte te maken voor de rivier.

Hier kun je de stilte opzoeken en vanaf het water genieten van bijvoorbeeld een kudde waterbuffels en ijsvogels. De kreekjes kronkelen zich door het landschap waardoor het uitzicht telkens verrassend anders is. Er ligt in dit gebied een kleine dertig kilometer aan vaarroute, ook geschikt voor beginnende kanoërs.

Rondvaarten

Ook leuk op het water deze zomer: vanaf het Biesbosch MuseumEiland starten - zodra het museum weer open is - verschillende rondvaarten.

Je kunt met fluisterboten door het Brabantse deel van Nationaal Park de Biesbosch. Deze elektrische boten - met namen als ‘Whisper’, ‘La Silence’ en ‘Ohsostill’ - hebben elk 45 zitplaatsen. Dankzij hun geringe diepte varen ze door smalle kreken en sloten.

Biesboschlinie

In het noordwesten van Noord-Brabant vind je de Biesboschlinie. Dit mooie gebied is het thuis van eeuwenoud erfgoed en prachtige natuur. Het gebied beslaat de gemeente Altena met zijn 21 kernen, waaronder Woudrichem, en het zuidelijke deel van de Biesbosch.

www.biesboschlinie.com