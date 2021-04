Jaarmarkt in Giessen gaat dit jaar door: ‘Het zal wel anders zijn dan andere jaren’

GIESSEN • De jaarmarkt in Giessen op 9, 10 en 11 september gaat door.

Dat zegt Arie Kant namens het bestuur van Stichting Jaarmarkt Giessen. De organisatie heeft overleg gehad met de gemeente en benadrukt dat in september de dan geldende coronamaatregelen gevolgd zullen worden.

“De jaarmarkt zal wel anders zijn dan andere jaren”, zegt Kant.

Dat betekent dat zoals het er nu naar uitziet de braderie en de kermis in ieder geval kunnen plaatsvinden, maar of de rommelmarkt ook doorgaat is momenteel nog een vraagteken. Daar neemt het bestuur later een besluit over, zegt Kant.

Hardloopronde en wielerronde

De traditionele wielerronde en hardloopronde in Giessen zijn afhankelijk van de lijn, die de Atletiekunie en Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) hierin kiezen.

De vijfjaarlijkse verlichtingswedstrijd, waarbij straten en buurten zich dit jaar rondom het thema ‘Televisie’ van hun beste kant zouden laten zien, wordt uitgesteld naar volgend jaar, vertelt Kant.

“Dit in verband met de voorbereidingstijd en de nu nog geldende maatregelen. Het bestuur stelt het wel op prijs als de inwoners van Giessen op individuele basis hun tuinen verlichten, zodat er toch een feestelijk tintje aan de jaarmarkt hangt.”

Vorig jaar werden zowel de jaarmarkt en de kermis afgelast vanwege de coronapandemie.