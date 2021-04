Tegelactie ‘Hier begint de zee’ in Altena

ALTENA • Bas de Peuter, Riet de Graaf en Hannie Visser-Kieboom hebben als algemeen bestuursleden van Waterschap Rivierenland het initiatief genomen voor de tegelactie ‘Hier begint de zee’ in de gemeente Altena.

Een actie die ten doel heeft dat mensen zich ervan bewust worden dat de zee begint bij het putdeksel en dat eenieder van ons medeverantwoordelijk is voor de plastic soep en je dus geen afval op straat en in het water moet gooien.

Tegels

Om te beginnen bestaat de actie eruit in de pilot gemeente Altena minstens een honderdtal tegels bij rioolputten te plaatsen met daarop de tekst ‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’. Het is een actie die op een simpele laagdrempelige manier langdurig bijdraagt aan een proces van bewustwording en aanzet tot handelen.

Gelet op de huidige samenwerkingsvormen is dit een uitgelezen actie om op gelijkwaardige basis met gemeenten deze actie op te pakken. Het is de bedoeling om de actie, indien succesvol in Altena, ook uit te voeren in het gehele beheersgebied van waterschap Rivierenland.

Raakt ons allemaal

“De vervuiling van het water raakt ons allemaal en de waterkwaliteit wordt bedreigd door (plastic) afval in het water, dat zo in de zee terecht kan komen. We zijn samen verantwoordelijk voor schoon water en een schone leefomgeving en werken samen aan bewustwording bij jong en oud”, zeggen De Peuter, De Graaf en Visser-Kieboom.

De tegelactie is een initiatief van Anke Minnee-de Koning, via de Rotary zijn in Katwijk al tegels gelegd met het logo ‘Hier begint de zee’.