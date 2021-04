ALTENA • Altena doet mee aan het NK Tegelwippen en gaat de strijd aan met Oosterhout. Inwoners kunnen meedoen door zoveel mogelijk tegels in hun voor- of achtertuin te verruilen voor groen.

Daar kunnen ze een foto van maken en plaatsen op nk-tegelwippen.nl. Tegels wippen kan tot 30 september.

Bij het NK Tegelwippen gaat het erom in welke gemeente inwoners de meeste tegels uit hun tuin vervangen door groen. Dit in de strijd tegen klimaatverandering en wateroverlast.

Nog gezonder Altena

“Minder verstening in Altena leidt tot meer ruimte voor groen, een beter bodemleven en meer mogelijkheden om water vast te houden. Het draagt ook bij aan een nog gezonder Altena”, aldus wethouder Roland van Vugt.

“Iedereen kan daarbij een steentje bijdragen. Iedere groene stap die we samen zetten , is een stap in de goede richting.”