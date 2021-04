Ook dit jaar Koningsdag op z’n Wèks

WIJK EN AALBURG • Ook in Wijk en Aalburg is dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet alles mogelijk op Koningsdag, maar het is Stichting Koningsdag op z’n Wèks toch gelukt om een leuk programma samen te stellen.

Wie deel wil nemen aan één van de activiteiten deelnemen, kan zich vooraf aanmelden via e-mail: koningsdagopznweks@gmail.com.

Tussen 13:00 uur en 14:00 uur: Start fiets- en autopuzzeltocht vanaf Mikado. (kosten respectievelijk 3 euro en 5 euro). Opstellen voor de drive-through vanaf de zijde van het marktplein.

Tussen 13:00 uur en 15:00 uur: de familiespeurtocht, lopend, circa 3,5 kilometer. Start vanaf het marktplein. is Deelname gratis.