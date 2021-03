De Jager in Giessen druk met stemmen tellen

GIESSEN • Sporthal De Jager in Giessen is een van de drie locaties in Altena waar de woensdagavond de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen worden geteld.

Ook in d’Alburcht in Wijk en Aalburg en in De Crosser in Werkendam wordt geteld.

Uitslag nog niet bekend

Eerder op de dag was de verwachting dat de uitslag voor de gemeente Altena rond middernacht bekend zou zijn, maar dat is verre van zeker.

Burgemeester Egbert Lichtenberg, die woensdag alle 32 stembureaus in Altena bezocht, toonde zich eerder op de dag ‘zeer tevreden’ over het verloop van de verkiezingen in zijn gemeente.

“Hier gelukkig geen problemen of praktische oneffenheden”, aldus Lichtenberg tegen het einde van woensdagmiddag.

Voorbereiding goed

“Onze voorbereiding was ook goed en dat werpt zijn vruchten af. De opkomst lijkt ook redelijk te gaan, zoals we mogen verwachten, al is een echte vergelijking met 2017 niet mogelijk. We zijn nu natuurlijk al twee dagen open en er hebben ook veel inwoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid om per brief te stemmen.”

De opkomst in Altena lag woensdagmiddag in lijn met het landelijke beeld.