Bijzonder vogeleiland in waterberging Kornsche Boezem

DUSSEN • In de waterberging bij de Kornsche Boezem in Dussen drijft sinds kort een eiland dat speciaal bestemd is voor visdiefjes.

De Hankse opa Jan Braat bouwde afgelopen winter samen met Bas Verhoeven en Niels van Pelt aan het unieke object. Afgelopen zaterdag werd het te water gelaten.

“Laat de visdiefjes nu maar komen”, lacht Niels van Pelt. Afgelopen winter werd er in alle stilte hard gewerkt in de schuur van de Hankse ‘opa’ Jan Braat aan een bijzonder bouwwerk. Samen met de twee enthousiaste vogelaars Bas Verhoeven en Niels van Pelt van natuurbeschermingsvereniging Altenatuur bouwden ze aan een eiland van wel vijftien vierkante meter doorsnee.

Binnen no time

Het was Bas die al langer met het idee rondliep, het was Niels die de woorden binnen no time in daden omzette. Met z’n drieën gingen de heren aan de slag. Er ging geen eindeloze bureaucratische procedure met een vergunningenstelsel aan vooraf.

Een telefoontje met Waterschap Rivierenland was voldoende om van start te kunnen gaan. Met hout en tempex als drijfmateriaal kwam het eiland tot stand. Bijzonder is dat de mannen, op een kuub schelpen na, gerecycled materiaal gebruikten dat ze her en der op de kop wisten te tikken. “Het is precies de schelpenlaag die voor een gunstige broedgelegenheid zorgt”, weet Verhoeven.

Omheining

Rondom het eiland is een omheining van gaas bevestigd om te voorkomen dat ratten het eiland opklimmen en visdiefjongen in het water vallen. Nokvorsten zorgen voor de gelegenheid als schuilplaats.

Het was even spannend of het bouwwerk wel zou blijven drijven, maar na wat heen en weer gesjor werd het gevaarte vlot getrokken. Met een bootje van Brabants Landschap werd het naar de locatie gevaren waar het stevig verankerd werd.

De visdief is een elegante vogelsoort die aan de kust en in waterrijke gebieden in het binnenland broedt. In een omgeving met voldoende water met kleine visjes leggen ze hun eitjes graag op een veilige plek.

Begin april

De vogels arriveren begin april.

Vanaf die tijd kun je de slanke vogels boven het water zien fladderen om pijlsnel in het water te duiken om visjes te vangen. Vanaf die tijd wordt het dus spannend of de vogels het eiland daadwerkelijk in gebruik zullen nemen. Voor de vogelkenner Bas Verhoeven bestaat er geen enkele twijfel.