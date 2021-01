Progressief Altena vreest concurrentie door ‘superieure honingbij’

ALTENA • Progressief Altena wil dat er regels komen voor het plaatsen van bijenkasten in de gemeente.

In Altena zijn bijenkasten namelijk ‘in groten getale’ aanwezig, constateert raadslid Rieka Verbeek.

“Met name in de Noordwaard, maar ook in de Oostwaard, staan op dit moment vele honderden kasten, bevolkt door de daarbij behorende honingbijen. Dit grote aantal is waar Progressief Altena zich zorgen om maakt. Per bijenkast kunnen er namelijk duizenden tot tienduizenden bijen leven”, schrijft Verbeek in vragen aan het college.

Deze ‘superieure honingbijen’ kunnen concurrentie opleveren ten opzichte van wilde bestuivers, die onmisbaar zijn voor de ecologie in de Biesbosch, stelt ze.

Reuzenbalsemien

Ook wordt door de opkomst van de honingbij door de plaatsing van de vele bijenkasten de uitbreiding van de reuzenbalsemien gevreesd.

Deze exotische bloem staat op de EU-lijst van te bestrijden invasieve exoten.

Progressief Altena zou graag zien dat het college gaat overleggen met andere gemeenten die grenzen aan de Biesbosch om het grote aantal bijenkasten met name in dat gebied te beperken.