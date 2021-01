Alternatief voor open dag Altena College groot succes

SLEEUWIJK • Vanwege corona kan het Altena College geen open dag in het schoolgebouw organiseren. Het alternatief blijkt een groot succes.

Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen sinds maandagmorgen middels een Virtual Tour kennismaken met het Altena College. Via een speciale website worden zij en hun ouders digitaal rondgeleid door de Sleeuwijkse school.

Na een klik op de schooldeur wordt iedereen welkom geheten door conrector Hilde van Haaften en meteen is daar ook de pop-up met de chatfunctie, die bemand wordt om vragen te beantwoorden.

Eenmaal binnen kunnen toekomstige leerlingen de Chil, Pitstop, het Clockhuys en het Studiecentrum bezoeken. Dat zijn voor huidige brugklassers Levi en Veerle inmiddels bekende plekken in het schoolgebouw en zij vertellen maar wat graag over wat het Altena College zo’n leuke en fijne school maakt.

Vakken en docenten

In de Chil kun je door een klik op een van de kluisjes kennis maken met de vakken en de docenten, in de Pitstop kom je meer te weten over Altena Plus en in het Clockhuys - de aula van het Altena College - worden onder het genot van een broodje de mogelijkheden voor in- en doorstromen uitgelegd. In het Studiecentrum, waar huiswerk gemaakt kan worden, krijgen leerlingen ‘ondersteuning op maat’, weten Levi en Veerle. “Hier denken ze altijd met je mee.”

En wie tijdens de tour goed heeft opgelet kan aan het einde van de rit ook nog eens een quiz maken.

De digitale rondleiding blijkt de eerste dag al een groot succes: zeker 1500 mensen hebben maandag de website, die tot en met 31 maart in de lucht is, bezocht.

Vanwege de coronamaatregelen waren ze op het Altena College al vroeg aan de slag gegaan met het nadenken over een alternatief voor de jaarlijkse open dag, vertelt Dolinda Roodnat namens de school.

Positieve berichten

“Iets waarmee we ook antwoord kunnen geven op de vragen die leerlingen hebben en waarmee we ook echt de sfeer van het Altena College kunnen overbrengen. Om dat digitaal voor elkaar te krijgen was nog een hele uitdaging, maar met de Virtual Tour is dit heel goed gelukt, vinden wij. Gelukkig denken de bezoekers hier ook zo over, gezien de vele positieve berichten via de online chat.”

Roodnat benadrukt het belang van een open dag voor leerlingen die volgend schooljaar de overstap maken naar de middelbare school. “Hebben kinderen een klik met de school? Hoe ervaren ze de sfeer? Zien ze zichzelf hier als leerling rondlopen? Dat eerste gevoel is heel belangrijk. Het is lastig om dat digitaal over te brengen, maar het is fijn dat we de leerlingen op deze manier toch iets kunnen bieden. Zo’n schoolkeuze is al hartstikke spannend.”

Ook de doemiddagen - de Altena Experience - kunnen dit jaar niet doorgaan en ook daarvoor is, in samenwerking met Kontakt Mediapartners, een alternatief bedacht: Het Altena College Mysterie, een spannend avontuur dat leerlingen thuis kunnen beleven.

Puzzels en codes

“We vragen leerlingen om mee te helpen om het mysterie op te lossen door puzzels en opdrachten te maken en codes te kraken. De oplossing kunnen ze via de Altena Mysterie-website doorgeven”, vertelt Roodnat.

Inschrijven hiervoor kan nog steeds. Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen het pakket dan uiterlijk 5 februari opgestuurd.

www.altenacollege.nl