Online bingo voor nieuwe zorgtuin Goezate

WERKENDAM • Vanuit verzorgingshuis Goezate in Werkendam wordt zaterdag 6 februari een online bingo gehouden.

De bingo wordt vanaf 15:00 uur live gestreamd, zodat zowel de bewoners als iedereen thuis vanuit de woonkamer mee kan spelen.

De opbrengst van de bingo gaat volledig naar de nieuw aan te leggen zorgtuin van Goezate.

Meespelen kan al vanaf 15 euro en ook verenigingen of bedrijven kunnen meedoen.

Er worden drie rondes gespeeld en tevens is er een extra kinderronde voor kinderen tot en met 12 jaar (5 euro).



Gratis winkelen en een tablet

Er zijn prachtige prijzen te winnen, waaronder een minuut gratis winkelen bij Albert Heijn van Vuuren en in de kinderronde is een tablet te winnen.

De bingokaarten kunnen tot en met donderdag 28 januari per mail besteld worden bij Francisca Vos via f.vos@drsn.nl.



Op vrijdag 29 en zaterdag 30 januari kunnen de kaarten in overleg afgehaald worden in Goezate. Mensen worden vriendelijk verzocht het gepaste bedrag contant te betalen.

Na de aanmelding per mail volgt er een mail van de organisatie met daarin o.a. de link voor de livestream.