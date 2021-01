Bouw van uitbreiding Oerlemans Plastics in Giessen gestart

GIESSEN • Directeur Johan Kranenbroek van Oerlemans Plastics heeft woensdag de eerste paal geslagen van de uitbreiding van het bedrijf.

Naast de huidige fabriek aan de Industrieweg in Giessen komen ruim 8800 vierkante meters aan extra productie- en kantoorfaciliteiten. Vanwege de huidige lockdown was er geen publiek bij het officiële moment aanwezig.

De bouw wordt gerealiseerd door bouwbedrijf Van der Ven uit Veghel en architectenbureau Timmer uit Almkerk. Medio augustus hopen deze bedrijven de nieuwbouw van Oerlemans Plastics op te kunnen leveren, waarna de locatie officieel geopend wordt.

De nieuwbouw maakt het mogelijk om te kunnen blijven voldoen aan de verwachte groei en verduurzaming in de markt voor hoogwaardige flexibele kunststof folies en verpakkingen. Oerlemans Plastics is sinds 1972 actief in deze markt en gaat haar capaciteit als producent en kennispartner verder uitbreiden.

Blij met eerste stap

Oerlemans Plastics-directeur Johan Kranenbroek is blij dat een eerste stap is gezet voor de nieuwbouw.

“Naast deze heipaal volgen er nog 1699 exemplaren voor een stevig fundament onder de nieuwe fabriek. De bouw is onderdeel van een bredere investering, waarbij de focus ligt op groei bij alle zes bedrijven die deel uitmaken van de Oerlemans Packaging Group. Hier in Giessen komen onder andere kantoren, opslagcapaciteit, een silostraat en machines voor het produceren van hoogwaardige verpakkingen. De bouw zorgt voor een verdubbeling in omvang van de huidige locatie op industrieterrein de Rietdijk, waar al een drukkerij, warehouse, kantoor, laboratorium (OTC) en reprocentrum (ORC) zijn gevestigd. Door de realisatie van de uitbreiding zijn we nu al op zoek naar extra medewerkers. Vakmensen met technisch inzicht en innovatievermogen zijn en blijven ontzettend belangrijk bij de productie van onze flexibele verpakkingen.”