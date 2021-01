Familie Van der Mooren wint dorpsquiz Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Team KIMEAT, oftewel de familie Van der Mooren, mag zich de winnaar noemen van de kersteditie van de dorpsquiz Nieuwendijk.

Het team kreeg woensdagavond de allereerste DorpsquizBokaal uitgereikt.

Van 19 december tot en met 2 januari vond in Nieuwendijk de kersteditie van de dorpsquiz plaats.

Circa 175 spelers en minstens zoveel zijdelings betrokkenen bogen zich in 38 teams over negen verschillende opdrachten. In het dorp werd gezocht naar kerstversiering, er waren muziekfragmenten, foto’s van gezelschapsspellen, weetjes over het dorp en zijn inwoners, breinbrekers en nog veel meer.

Het enthousiasme en fanatisme onder de spelers was groot.

