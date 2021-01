Bewegen met de Altena Winter Games

ALTENA • Ruim 550 kinderen deden vorige week al mee aan de Altena Winter Games. Ook de komende twee weken organiseren de buurtsportcoaches nog veel leuke en sportieve activiteiten.

Op het programma staan bijvoorbeeld schoolpleinspelen en voetbal, maar ook bootcamps. Tijdens de eerste week van de Altena Winter Games konden kinderen tussen de 13 en 17 jaar ook meedoen aan archery tag, een kruising tussen trefbal en paintball, maar dan met pijl en boog.

“We hebben juist gekozen voor de uitdagende sporten”, vertelt Evelyne de Graaf, beleidsmedewerker Gezondheid en buurtsportcoach bij de gemeente Altena.

Crossfit, een vorm van fitness, is ook erg in trek en deze vrijdag wordt levend Stratego gespeeld bij Park Veldzicht in Genderen.

Ontspanning

“Volwassenen kunnen in deze lockdown prima zelf in beweging blijven, voor kinderen is dat lastiger. Zij kunnen zich met de Altena Winter Games toch blijven ontwikkelen en ze hebben contact met leeftijdsgenoten. Dat is heel erg belangrijk. Bovendien biedt zo’n sportmomentje ze ook ontspanning, zeker nu iedereen thuis zit met elkaar.”

De sportcoaches in Altena verdienen wat Evelyne betreft een compliment, omdat ze de Altena Winter Games zo goed en snel hebben opgepakt. “We hebben zoveel enthousiaste reacties en aanmeldingen gekregen.”

Tot en met vrijdag 15 januari kunnen kinderen in de leeftijden 4 tot 12 jaar en 12 tot 17 jaar zich aanmelden om, uiteraard geheel coronaproof, mee te doen met de activiteiten. De sportcoaches geven al gymles op veel basisscholen in Altena, dus ze zijn veelal bekend met de deelnemers.

Kennismakingslessen

Op andere basisscholen geeft sportcoach Thomas Blankers kennismakingslessen van allerlei verschillende sporten en verwijst hij kinderen die geïnteresseerd zijn geraakt door naar verenigingen.

Ook via Sjors Sportief kunnen kinderen veel clubs en verenigingen leren kennen en met de Altena Winter Games is dat niet anders. “Wie vragen heeft over een sport of activiteit kan bij ons terecht. Wij helpen iedereen graag op weg.”

Belangrijk

Want bewegen blijft belangrijk, zeker voor kinderen. Daarom verzorgen de sportcoaches ook zogenoemde ‘energise-pakketten’: beweegmomentjes voor tijdens het thuisonderwijs. Ook houden ze beweegchallenges via Facebook en TikTok. Wie daaraan deelneemt, maakt kans op een prijs.

Een volledig overzicht van de activiteiten is te vinden via onderstaande website. Daar kunnen kinderen zich ook aanmelden. De buurtsportcoaches zijn op Facebook te volgen via Buurtsportcoach Altena en op TikTok via @sportcoachaltena.

www.sportcoachaltena.nl