Derde zonnedak van Altena Nieuwe Energie in Genderen

GENDEREN • Na Almkerk en Werkendam sluit ook in Genderen een zonnedak aan bij Altena Nieuwe Energie.

De loodsen op het bedrijventerrein aan de Meerstraat zijn vol gelegd met ruim 1400 zonnepanelen.

De Genderense ondernemers Bert Bouman en Jos Hak zagen mogelijkheid hun bedrijfsvoering te verduurzamen en leveren vanaf half december groene energie voor ruim 100 huishoudens in Altena.

“We waren al langer van plan dat dak te gaan gebruiken om energie op te wekken”, vertelt Bouman.

Netwerk verzwaard

“Na wat overleg met de coöperatie hebben we de knoop doorgehakt en zijn we het gaan organiseren. Je moet niet alleen de draaglast van je dak laten berekenen en een subsidie aanvragen, gaandeweg bleek ook dat het netwerk hier in het dorp verzwaard moest worden. Gelukkig gaat ook Brabant Water zonnepanelen leggen, zodat het voor Enexis de moeite waard was om in de Meerstraat aan de slag te gaan.”



Coöperatie Altena Nieuwe Energie is blij met deze derde leverancier.

“In 2020 zijn we als energieleverancier in Altena flink gegroeid”, zegt voorzitter Cees de Bas. Hij is al zo’n acht jaar als vrijwilliger bij de coöperatie betrokken.

“Het aantal klanten dat we hebben is het afgelopen jaar verdubbeld. We zijn blij dat steeds meer mensen de keuze maken voor duurzame, in Altena opgewekte energie. Onze energie scoorde ook dit jaar weer een 10 bij de consumentenbond. We voldoen niet alleen aan de hoge eisen van dat onderzoek, we werken ook nog eens zonder winstoogmerk. Bij ons geen dure managers in leaseauto’s die dividend moeten uitkeren aan aandeelhouders, maar gewoon mensen uit je eigen buurt die energie opwekken die wij als coöperatie verkopen. We werken nu samen met De Bloemplaathoeve in Almkerk, de familie van Bergeijk in Werkendam en vanaf half december met het zonnedak aan de Meerstraat in Genderen. Zo groeien we stukje bij beetje toe naar een duurzaam en zelfredzaam Altena.”