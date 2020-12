Wijk en Aalburgse winkeliers: ‘Lokaal kopen is lokaal investeren’

WIJK EN AALBURG • De winkeliers in het centrum van Wijk en Aalburg benadrukken nog eens hoe belangrijk het is dat mensen hun cadeautjes voor sinterklaas en kerst bij hen komen halen. Want lokaal kopen betekent bijdragen aan de leefbaarheid en de gezelligheid van een gemeenschap, vertellen René Lucas en Rianne Duizer.

Ondanks de gevolgen van het coronavirus hebben gemakswinkel én loterijspecialist CIGO Lucas en modezaak Riez! in het centrum van Wijk en Aalburg niet veel te klagen. Klanten weten hun weg naar de zaken prima te vinden en daar kunnen ze veilig en geheel volgens de coronarichtlijnen hun aankopen doen.

Bewuster

“Je ziet dat mensen nu minder snel naar de stad gaan”, constateert René Lucas van CIGO Lucas. “Ook merk je dat mensen zich bewuster worden van hoe belangrijk het is om bij lokale ondernemers je inkopen te doen.”

Rianne Duizer van Riez! is het daarmee eens. “Steeds meer mensen zijn dat door corona gaan inzien”, zegt ze.

Duizer beschrijft de meerwaarde van shoppen in het hart van Aalburg.

Advies en aandacht

“In de winkels krijg je advies en aandacht, zodat je bijvoorbeeld online geen tig producten hoeft te bestellen om het grootste deel vervolgens weer terug te sturen. Bij Riez! kun je ook rekenen op een kopje koffie en leuke acties via social media. Mensen stellen dat zeer op prijs.”

Van een aankoop bij een webgigant zie je bovendien geen euro terugvloeien naar de lokale gemeenschap. Als je lokaal koopt gebeurt dat wel, benadrukken Lucas en Duizer.

Leefbaarheid en gezelligheid

“Juist lokale ondernemers leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid en gezelligheid van een gemeenschap. Zo verzorgt Hart van Aalburg normaal gesproken door het hele jaar heen diverse evenementen en zorgen de winkeliers ervoor dat het centrum feestelijk aangekleed en verlicht is. En wat te denken van alle sponsoringen die de lokale winkeliers ook vaak voor hun rekening nemen? Zoals de sponsorborden bij de diverse verenigingen, uitingen in clubbladen, beschikbaar gestelde prijzen voor draai-avonden of wat dan ook. Je kijkt op van wat voor bedrag hiermee gemoeid is.”

