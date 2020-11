Rijswijkse kerk zaterdag geopend

RIJSWIJK • De gereformeerde kerk in Rijswijk is zaterdag 21 november geopend van 18:00 uur tot 21:00 uur.

Iedereen is welkom, ook mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan.

In normale tijden is er vaak gelegenheid om op de gedachteniszondag een moment te nemen om een lichtje te ontsteken voor mensen die gemist worden en voor hen die het zwaar hebben. Als teken van verbondenheid, als symbool van liefde en aandacht. Dit jaar is dat door de coronamaatregelen niet goed mogelijk, maar juist dit jaar is er daar misschien wel meer behoefte aan dan anders.

Daarom is de kerk in Rijswijk geopend. Ds. Anja Gierkink- van Geerenstein is aanwezig voor wie behoefte heeft aan een gesprek. Mensen kunnen ook in stilte een lichtje aansteken en rustig in de kerkzaal blijven zitten.

Belangrijk is wel dat iedereen afstand van elkaar blijft houden en, omdat er heen en weer gelopen wordt, een mondmasker draagt. De gereformeerde kerk is gevestigd aan de Rijswijksesteeg 7.