Beatrixziekenhuis behoort volgens Elsevier tot top van Nederland

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem behoort volgens Elsevier tot de beste ziekenhuizen van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Beste Ziekenhuizen 2020’ van Elsevier dat op vrijdag 13 november is verschenen.

Dertien ziekenhuizen mogen zich winnaars noemen in het onderzoek. Deze ziekenhuizen, waaronder het Beatrixziekenhuis, bieden de zorg aan op de veiligste en effectiefste manier en zijn het meest patiëntgericht.

Vorig jaar verscheen het Beatrixziekenhuis ook al in de top in het onderzoek Beste Ziekenhuizen 2019 van Elsevier én in de AD Ziekenhuis Top 100 in de categorie streekziekenhuizen. Het is een unieke prestatie dat een ziekenhuis zo consequent hoog scoort in ranglijsten.

Trots op medewerkers

“Dit is het resultaat van heel hard werken en toegewijde inzet door onze medewerkers”, zegt ziekenhuisdirecteur Anja Blonk. “Deze notering in Elsevier maakt me ongelooflijk trots op de medewerkers die gezamenlijk voor dit resultaat hebben gezorgd. Dat we meerdere jaren op een rij hoog scoren in deze toonaangevende ranglijst, bewijst dat onze zorg in de volle breedte consequent dik in orde is.”

Consequent

Blonk: “Ons ziekenhuis scoort steeds weer zeer goed in het onderzoek van Elsevier en dat onderschrijft de continue kwaliteit van onze zorg. Dat is het belangrijkst voor ons en onze patiënten. Want uiteindelijk kiest de patiënt zelf welk ziekenhuis of soort zorg het beste bij hem of haar past. Vanuit Rivas Zorggroep bieden we een integrale aanpak van zorg waarbij we zorg uit de hele keten aanbieden. Dat zorgt onder andere voor goede contacten tussen specialisten onderling en een snelle en probleemloze doorstroom van patiënten.”

“Deze topnotering is uiteraard een groot compliment voor alle medewerkers, medisch specialisten en onze samenwerkingspartners die zich dagelijks inzetten voor het welzijn van onze patiënten. Ook in deze coronatijd wordt hier ontzettend hard voor gewerkt en maken we het elke dag weer waar. Maar daarin zijn we absoluut niet de enigen: in heel Nederland geven onze collega’s in de zorg blijk van een onvoorstelbare zorg en aandacht voor patiënten.”

Onderzoek Elsevier

Elsevier heeft dit jaar 73 ziekenhuizen onder de loep genomen. Deze ziekenhuizen zijn op 392 indicatoren beoordeeld. De gegevens die Elsevier hiervoor gebruikt zijn de gegevens over 2019 die ziekenhuizen verplicht openbaar maken en beschikbaar stellen aan onder meer de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut.