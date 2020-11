Maaswaarden zoekt snel nieuwe plek voor boekenverkoop

WIJK EN AALBURG • Zorgplein Maaswaarden is met spoed op zoek naar een nieuw onderkomen voor de tweedehandsboekenverkoop.

Het gaat om een nieuwe plek voor duizenden boeken, stellages en kasten, vertelt Bert Noorloos van Zorgplein Maaswaarden.

De verkoop vindt nu nog plaats op de eerste verdieping bij Jac van Bergeijk Mode en Wonen, maar nu de Wijk en Aalburgse zaak deze week de deuren sluit moeten de boeken verkassen.

In Wijk en Aalburg

Noorloos is op zoek naar een locatie in Wijk en Aalburg, waar voorlopig permanent een nieuwe verkoopplek ingericht kan worden. “Dus niet dat we telkens moeten opbouwen en afbreken.”

Hij doet een beroep op de goodwill van mensen. “We zijn simpelweg op zoek naar iemand die onze boekenverkoop graag wil steunen.”

De nood is hoog, zegt Noorloos. “Als we niet snel een nieuwe plek vinden, komt er wellicht een eind aan de tweedehandsboekenverkoop.”

Die is in 1995 gestart in het groenekruisgebouwtje achter het oude Wijkestein en later vanuit voormalig drankenhandel Crielaard aan Den Oudert.

Bijzondere activiteiten

De opbrengst is voor bijzondere activiteiten voor de bewoners van verzorgingshuis Wijkestein.

Dirk en Nel Bouman zijn al jaren de drijvende kracht achter de verkoop en ontvangen zo’n tien keer per jaar gemiddeld 50 tot 100 bezoekers, al ligt dat aantal vanwege de coronacrisis nu lager. De frequentie van de verkoop op een nieuwe locatie wordt bepaald in overleg, benadrukt Noorloos.

Wie een geschikte locatie weet kan contact opnemen met Bert Noorloos, via b.noorloos@maaswaarden.nl of via 0416-698400.

Sjouwers

Ook sjouwers zijn welkom om zich aan te melden. Want ongeacht of de boeken een nieuw thuis krijgen, ze zullen hoe dan ook hun huidige onderkomen moeten verlaten.