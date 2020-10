Wijk en Aalburgse zaak sluit na bijna 60 jaar de deuren

WIJK EN AALBURG • ‘Effe naar Jacob van Leskes’. Al bijna 58 jaar klinkt die gevleugelde uitspraak in Wijk en Aalburg en omgeving, maar op 14 november komt hier een einde aan.

Jac van Bergeijk Mode en Wonen sluit dan definitief de deuren. Broer en zus Heleen (57) en Arjan (54) van Bergeijk, de huidige eigenaren, stoppen ermee.

Internet

“Wij hebben veel oudere mensen als klant. En dat worden er steeds minder. De jongeren kopen via internet”, luidde de boodschap van Arjan van Bergeijk, toen hij in februari aankondigde dat het bedrijf ging stoppen. Naast dat ontbeert het Heleen en Arjan aan opvolging en moesten er knopen worden doorgehakt. “Toen kregen we ineens een bod op ons pand en viel de beslissing om te stoppen”, vertelt Heleen.

Voor Heleen en Arjan is het een grote stap. “Ik sta al meer dan 40 jaar in de winkel. Toen ik nog op de mavo zat nam pa mij al mee voor de inkoop. Ik zal van binnen wel een traantje laten”, vertelt Heleen. “En ook voor ons moeder Gijsje zal het een verandering zijn. Ze kwam nog elke dag in de winkel kijken.”

Jacob (overleden in 2008) en en echtgenote Gijsje van Bergeijk begonnen de winkel aan de Grote Kerkstraat in Wijk en Aalburg op 14 november 1962, in het vroegere pand van kruidenier Rinus Treffers. Door de jaren heen bouwde Jacob, die zelf het vak leerde bij Eim de Graaf, een prachtig bedrijf op. Diverse malen werd de winkel vergroot.

Begonnen met textiel, kwam er door de jaren heen alles bij wat bij een woninginrichting hoort. Met in totaal zo’n 1600 vierkante meter oppervlak werd het een zaak met uitstraling.

Met veel plezier

“Ik zal achteraf pas kunnen zeggen hoe goed het is geweest. Ik heb net als Arjan het werk altijd met veel plezier gedaan. Jammer dat we door het coronavirus niet iedereen kunnen bereiken, maar we willen onze klandizie bedanken voor het vertrouwen. Al onze klanten zijn nog van harte welkom om deze laatste drie weken nog langs te komen. De koffie zal altijd klaar staan. Vanaf donderdag zijn er speciale acties om de winkel leeg te krijgen. En wat er overschiet van de voorraad gaat naar een goed doel”, besluit Heleen.

Zelf hoopt ze nog in hetzelfde vak voor een paar dagen in de week een werkgever te vinden. Arjan is inmiddels als ZZP’er in dezelfde branche gestart. De verfafdeling van zwager Kees den Dekker verhuist naar zijn pand aan de Perzikstraat.

Vos Tweewielers

Het pand aan de Grote Kerkstraat is gekocht door Hank en Carlo Vos van Vos Tweewielers. Welke bestemming zij aan het pand gaat geven is nog niet bekend.