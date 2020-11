Petitie voor behoud Spoedeisende Hulp Beatrixziekenhuis al duizenden keren ondertekend

GORINCHEM/REGIO • Jeannette Hessels en Kitty van Ieperen uit Arkel zijn online een petitie gestart voor het behoud van de Spoedeisende Hulp bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. De petitie was in de loop van zondagmiddag al 4000 keer ondertekend.

Aanleiding voor de petitie is het plan vanuit het ministerie in samenwerking met de zorgverzekeraars om de eerstelijnszorg meer te centraliseren . Als de Haagse plannen voor centralisatie van (acute) zorg doorgaan, kunnen patiënten uit de regio Gorinchem straks niet meer in het Beatrixziekenhuis terecht, maar zullen naar onder meer Dordrecht, Rotterdam of Nieuwegein/Utrecht moeten uitwijken voor de noodzakelijke medische spoedeisende hulp.

'Wij vinden dat de basisziekenhuiszorg, zoals spoedeisende hulp en geboortezorg, in Gorinchem behouden moet blijven. De voorgenomen afschaling van acute zorg is een slechte zaak voor de hele regio (Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden, Altena, West Betuwe, Hardinxveld-Giessendam en Sliededrecht, red.) en maakt het voor de inwoners minder leefbaar', menen Hessels en Van Ieperen.

Files

'Het belang van goede, toegankelijke zorg dicht bij huis is een absolute noodzaak, welke onderstreept wordt door de pandemie (covid19) die het ziekenhuis dit jaar ervaart en voorlopig nog een zware wissel zal trekken op alle ziekenhuizen. 'Alternatieve ziekenhuizen zijn voor een groot deel van onze inwoners verder weg gelegen en daarnaast hebben we op de rijkswegen A15/A27 naar en van Gorinchem bijna altijd te maken met filevorming, wat de betrouwbaarheid van de reistijd ernstig schaadt (meer dan een half uur). Wij zijn ervan overtuigd dat dit de gezondheid zeker niet ten goede komt en zelfs dodelijk kan zijn. Iedere seconde telt immers in veel gevallen van spoedeisende hulp

Onverteerbaar en onacceptabel

In de petitie wordt de volgende verzoeken gedaan:

• De plannen voor het centraliseren van de acute zorg in te trekken, zoals deze nu staat in de ‘Houtskoolschets Acute Zorg’, zodat de basisziekenhuiszorg in de regio Gorinchem behouden blijft.

• Inperking of sluiting van de spoedeisende hulp vinden wij inwoners van Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, West Betuwe en Altena niet alleen onverantwoord, maar simpelweg onverteerbaar en onacceptabel.

Klik hier om de petitie te ondertekenen