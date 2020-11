Zorgorganisaties zoeken helpende handen vanwege tweede coronagolf

REGIO • Zorgorganisaties kampen in deze tweede coronagolf met personeelstekort. “We hebben écht hulp nodig, zodat mensen het vol kunnen houden.”

Sinds twee weken kampt De Notenhoff in Andel met een uitbraak van het coronavirus. De locatie van Zorgplein Maaswaarden was in het voorjaar coronavrij, nu zijn vier bewoners besmet en twee overleden aan het virus. Eén afdeling is bovendien als cohortafdeling ingesteld. Een thuiszorgcliënt knapt gelukkig weer op na een coronabesmetting, vertelt Liselotte van Bokhoven, bestuurder bij Zorgplein Maaswaarden.

“Maar we hebben ook veel getroffen medewerkers. Dat is op zich wel te verklaren, want ook als je geen klachten hebt kun je positief getest worden.”

Continue puzzel

Het maakt dat het personeel tijdens deze tweede coronagolf opnieuw hard moet werken om de zorg in De Notenhoff én in Wijkestein in Wijk en Aalburg op peil te houden. “Het is een continue puzzel om alles rond te krijgen”, zegt Van Bokhoven. “Deze situatie is heel ingrijpend. Het doet emotioneel wat met mensen.”

Het ziekteverzuim onder het personeel van De Riethorst Stromenland is momenteel zo’n tien procent, vertelt bestuurder Mireille de Wee. Ze noemt dat ‘heel ingrijpend’ voor de zorgorganisatie met verpleeghuizen in Almkerk, Woudrichem en Werkendam.

Ook daar gelden maatregelen vanwege coronabesmettingen van bewoners en medewerkers. “Het verschil met de eerste golf is dat het perspectief nu anders is. Er is geen perspectief. Als je weet dat deze situatie nog een maand zou duren, dan zet iedereen er de schouders onder. Maar waarschijnlijk moeten we dit nog wel een paar maanden volhouden en dat baart mij grote zorgen. Ik vrees voor langdurige uitval van personeel.”

De Riethorst Stromenland, die vanaf januari 2021 verder gaat als Mijzo, heeft drie scenario’s klaarliggen om de gevolgen van het coronavirus de komende tijd het hoofd te kunnen bieden. “Ik hoop dat we het af kunnen met het minst ingrijpende scenario”, zegt De Wee.

Tegelijkertijd worden de zorgprofessionals binnen de organisatie zoveel mogelijk ingezet voor de belangrijkste zorgtaken en worden voor andere werkzaamheden nog mensen gezocht. Binnen De Riethorst Stromenland loopt bijvoorbeeld al personeel rond via het landelijke initiatief Extra Handen voor de Zorg en ook van KLM.

Mantelzorgers

“En we zijn nu bezig met personeel vanuit de horeca, die na een korte opleiding kunnen bijspringen en zich bijvoorbeeld bezig gaan houden met taken gericht op het welzijn van de bewoners. Daarnaast hebben we een hele actieve lobby voor vrijwilligers en mantelzorgers. We hebben hen gevraagd om extra bij te springen. Sommigen zijn daar nog wat huiverig voor, omdat ze tijdens de eerste golf juist niet binnen de verzorgingshuizen mochten komen, maar gelukkig is er ook een grote groep die graag wil komen helpen. We hebben die hulp écht nodig, zodat mensen het werk vol kunnen houden.”

Vanuit Zorgplein Maaswaarden klinkt een vergelijkbaar verhaal. De zorgorganisatie kan doorgaans bogen op zo’n 300 vrijwilligers, maar 80 tot 90 procent daarvan valt in de kwetsbare doelgroep, schat Van Bokhoven.

“Die gaan we natuurlijk nooit vragen om nu op De Notenhoff aan de gang te gaan. We zouden wel heel graag zien dat andere mensen ons komen helpen. Je kan bijvoorbeeld achter de balie gaan zitten of koffie schenken. Daar heb je geen diploma’s voor nodig en zo kunnen we andere medewerkers weer op de afdelingen zelf inzetten. Vrijwilligers kunnen zich melden via ons secretariaat.”

Samen met haar collega van De Riethorst Stromenland hoopt ze dat mensen zich de komende tijd aan de coronamaatregelen houden. “We komen hier alleen doorheen als we ons samen houden aan de afspraken. Dat kan ik niet genoeg benadrukken.”

Niet op slot

De Wee vult aan: “De vraag voor de komende tijd is hoe goed Nederland zich aan de maatregelen houdt. De verzorgingshuizen gaan weliswaar niet opnieuw op slot, maar ik hoop wel dat mensen zich realiseren dat als ze zich niet zo goed aan de regels hebben gehouden, ze beter even niet naar een verzorgingshuis moeten komen.”