Even naar de speeltuin in Genderen voor een boek

GENDEREN • Oppasoma’s en -opa’s kunnen sinds zaterdag in Genderen, terwijl een kleinkind lekker zit te schommelen, een boek uitkiezen of zittend op een van de rustbankjes alvast een stukje beginnen te lezen.

De dorpsraad heeft namelijk op het speelterreintje op de hoek van de Hoefstraat en de Oegemastraat een fraaie boekenmolen neergezet, waar alle inwoners van het dorp gebruik van kunnen maken.

Het idee komt van Jan van der Heijden, de vicevoorzitter van de dorpsraad. “Een poos geleden had ik bij mijn woonhuis een kastje met boeken neergezet. Er bleek veel belangstelling voor te zijn. We hebben het vervolgens in de dorpsraad besproken en zo is het project tot stand gekomen. Het is weer iets waar iedereen in het dorp wat aan heeft.”

Interieurbouwer Tobias Vos werd erbij gehaald en die werkte de plannen op de tekentafel uit. Van der Heijden en Vos klaarden vervolgens gezamenlijk het karwei. “Het is een soort Ikea-bouwpakket geworden, zie je wel”, glimlacht Van der Heijden.

Binnen het budget

“We zijn binnen het budget van 750 euro gebleven. We hebben zeven euro overgehouden.”

De plaats waar de boekenmolen moest komen was niet moeilijk. Bij de speeltuin waar ook veel bankjes staan, dichtbij de school, daar moest de boekenmolen geïnstalleerd worden. Een echte ontmoetingsplaats midden in het dorp.

“Er is plaats voor wel honderd boeken”, wijst Jan van der Heijden, die denkt dat vanwege corona veel mensen nu een boek lenen, naar het mooie draaibare kastje dat van watervast multiplex en met glazen deurtjes is gemaakt.

Iedereen die graag leest kan er een boek uithalen. Het hoeft niet per se teruggebracht worden. Inwoners die een boek van de hand willen doen kunnen eventueel, als er plaats is, ook boeken in het kastje deponeren.

Monique Groenevelt, gebiedsbeheerder Oost van de gemeente Altena, mocht samen met de makers de boekenmolen openen door een laken te verwijderen en er een boek uit te nemen.

Samengevoel

“De gemeente is heel blij met zulke initiatieven. Het bevordert het samengevoel. Je laat zien er voor de burgers te zijn”, complimenteerde Groenevelt de dorpsraad.

De Genderense dorpsraad staat sinds de oprichting (2007) als actief te boek. Diverse projecten ontsproten aan het brein van de dorpsleden werden al verwezenlijkt, waarbij de verlichting langs de Tol, de wensboom en allerlei verbeteringen in de infrastructuur in het oog springen.

Wensen

Natuurlijk zijn er nog wensen, zegt voorzitter Gertjan Bax. “We willen graag dat de entree van het dorp verfraaid wordt. Dat kan mooier”, laat Bax, met een knipoog naar Monique Groenevelt, weten. Bax bedoelt daarmee de Kelderstraat.