Gedeputeerde te gast bij CDA-bijeenkomst in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • CDA-gedeputeerde Elies Lemkes-Straver is woensdag 7 oktober te gast in de Bolderik in Sleeuwijk.

Zij spreekt dan op een bijeenkomst van CDA Altena over de actuele politiek in Brabant, de samenwerking binnen de coalitie en speciale zaken uit haar portefeuille Landbouw, Voedsel en Natuur.

Lemkes trad aan als Gedeputeerde in mei, nadat een nieuwe coalitie was gevormd met VVD, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant.

Voorheen was zij directeur bij de ZLTO.

De bijeenkomst wordt woensdag 7 oktober gehouden in de Bolderik in Sleeuwijk en begint om 20:00 uur.

Tussen 20:00 uur en 20:30 uur wordt een korte ledenvergadering houden. Gasten zijn welkom vanaf 20:30 uur. Vanwege de coronacrisis zijn alle bezoekers verplicht zich vooraf aan te melden. Dit kan tot uiterlijk maandag 5 oktober via het CDA-secretariaat: hanviskie@gmail.com.