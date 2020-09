Alleen maar 'topkwaliteit' bij nieuwe delicatessenzaak in Wijk en Aalburg

Cor Timmermans opent delicatessenzaak Puur Genieten in Wijk en Aalburg. (Foto: Jan Noorlandt)

Cor Timmermans opent delicatessenzaak Puur Genieten in Wijk en Aalburg. (Foto: Jan Noorlandt)

WIJK EN AALBURG/VEEN • Cor Timmermans opent donderdag aan de Markt in Wijk en Aalburg delicatessenzaak Puur Genieten. “Ik wil mijn passie voor lekker eten graag met anderen delen.”

Ruim een week voor de opening is Puur Genieten aan de Markt 69 nog niet helemaal ingericht, maar de eerste producten staan al wel binnen. In de schappen liggen straks Noord-Hollandse kaas en een grote variatie hammen, worsten, salami’s en andere heerlijke vleeswaren. “Daarin ben ik gespecialiseerd”, zegt de kersverse eigenaar van de nieuwe delicatessenzaak in Wijk en Aalburg lachend.

Bonbons

En alsof dat nog niet genoeg is kunnen mensen bij Puur Genieten ook terecht voor 30 verschillende soorten bonbons en andere producten van chocola, speciaalbier en wijn en diverse smeersels en schepsalades. “Veelal huisgemaakt”, benadrukt Cor.

De inwoner van Veen heeft de zomermaanden gebruikt om het pand, waarin eerder o.a. een kapper en een kleermaker gevestigd waren, helemaal opnieuw in te richten. “Alles is nieuw, schoon en fris”, zegt hij. Ook zijn oudste dochter en zijn vrouw hebben achter de schermen goed geholpen om de zaak goed op poten te krijgen. “Zonder mijn vrouw was dit allemaal zeker niet op tijd afgekomen.”

Passie

Cor vertelt dat hij al een tijdje rondliep met het idee om een delicatessenzaak te beginnen. “Ik heb een passie voor lekker eten en die wil ik graag delen met anderen.” Wie met Cor spreekt over zijn producten, krijgt inderdaad spontaan trek in iets lekkers. “Ik kan er wel tien uur over vertellen”, zegt hij lachend.

Naast een breed aanbod aan kaas, worst en smeersels, verkoopt Puur Genieten ook eigen appelsap, olijfolie en balsamico. “Allemaal tophandel. Puur smaak en topkwaliteit.” Zo heeft Cor een kort lijntje met Italië en Griekenland, van waaruit hij olijfolie en balsamicoazijn importeert. Dat kunnen zijn klanten in de winkel straks zelf tappen.

“Ik haal uit alle uithoeken van het land en de wereld tophandel vandaan”, klinkt het enthousiast. “Ik wil me écht onderscheiden met kwaliteit en eerlijke producten en pure smaken. Alleen de allerbeste producten hebben een plaats gekregen in de winkel en komen van de allerbeste vakmensen met liefde en passie voor hun vak. En dat proef je!”

Alle lekkernijen van zijn delicatessenzaak verzorgt Cor ook als borrelplank, relatiegeschenk of kerstpakket.

Openingsactie

Aanstaande donderdag 24 september opent Puur Genieten officieel de deuren en dat wordt gevierd met een speciale openingsactie. Cor hoopt vanzelfsprekend dat zijn nieuwe zaak een succes wordt. “Mensen die voorbij lopen zijn in ieder geval erg positief. Een delicatessenzaak hadden ze nog niet hier in het centrum van Wijk en Aalburg.”

Delicatessenzaak Puur Genieten is op maandag geopend van 13:00 uur tot 17:00 uur; van dinsdag tot en met donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur; op vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag van 8:30 uur tot 15:00 uur.

https://www.facebook.com/puurgenietendelicatessen