Leerlingen Het Fundament ruimen op in Genderen

GENDEREN • Groep 7 van basisschool Het Fundament uit Genderen heeft ook meegedaan aan World Cleanup Day.

Dit initiatief is geregeld door de dorpsraad van Genderen en ook CDA-raadslid Arno Bouman was erbij.

Hij heeft in een inleidend gesprek de kinderen vertelt over waarom zwerfafval niet goed is voor onze natuur. Daarna is ook hij, net als leden van de dorpsraad, met een groepje leerlingen het dorp ingegaan om zwerfafval te verzamelen.

Aan het eind van de middag hadden de kinderen ontzettend veel afval verzameld en was Genderen weer netjes.