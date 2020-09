Altena weer een stukje mooier op World Cleanup Day

REGIO • Progressief Altena komt aanstaande zaterdag 19 september in actie tijdens World Cleanup Day.

'Niet één, maar 21 kernen schoner', is de doelstelling van de opruimers. "Ken jij ook een route waar regelmatig zwerfafval ligt? Kom dan samen met ons en heel veel anderen in actie tijdens de World Cleanup Day. Samen kunnen we op deze dag Altena weer een stukje mooier maken", laat Progressief Altena weten.

Vanwege het coronavirus is de actie wel aangepast, aldus de partij. "Dit jaar gaan we met kleinere groepjes in zoveel mogelijk dorpen rondslingerend vuilnis opruimen. Daarom willen we jou vragen om in jouw dorp zwerfafval op te ruimen."

Voor het benodigde materiaal wordt gezorgd. Aanmelden voor World Cleanup Day kan via de website of social media.

www.progressiefaltena.nl