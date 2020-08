Timmerdorp Babyloniënbroek gaat door

BABYLONIËNBROEK • Nu de vergunning van de gemeente en de veiligheidsregio binnen is, kan Timmerdorp in Babyloniënbroek doorgaan. Het festijn is van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 augustus. Deelnemen kan alleen met aanmelding per mail.

Coronamaatregelen

Vanwege corona gelden er aanvullende maatregelen. Zo is er eenrichtingsverkeer van en naar het terrein en de zitjes komen op anderhalve meter van elkaar. De hutten worden wat verder uit elkaar gebouwd, zodat er steeds één ouder kan helpen bij een hut. Voor het toilet staan strepen op anderhalve meter en alle deelnemers wordt regelmatig gevraagd de handen te wassen, onder andere bij aankomst en steeds voor het eten.

"In belang van dit feest willen we iedereen vragen om zich strikt aan deze richtlijnen te houden, evenals natuurlijk de algemene RIVM-regels die in heel Nederland voor iedereen gelden. Dus: blij thuis bij klachten en laat u testen, houd anderhalve meter afstand van anderen, was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog", schrijft Oranjevereniging Broek in haar uitnodigingsmail.





Vrijwilligers

Oranjevereniging Broek zoekt nog ouders die willen helpen met het schoonmaken van toiletten, tafels en tenten. Ook zoekt de vereniging nog sponsoren voor versnaperingen als fruit, een ijsje en chips.

Programma

• Dinsdag 18 augustus, 13:00-17:00 uur: opening van timmerdorp door de vlag te hijsen en het timmerdorp lied te zingen. Daarna de hele middag timmeren en hutten bouwen.

• Woensdag 19 augustus, 12:00-17:00 uur: Lunch op Timmerdorp en daarna hutten bouwen en knutselen.

• Donderdag 20 augustus, 12:00-17:00 uur: Lunch met frietjes en daarna timmeren en bingo.

• Donderdag 20 augustus, 19:00-20:15 uur: Schuimparty.