Bezoekers milieustraat Giessen steeds brutaler

GIESSEN • Het is sinds het coronavirus onverminderd druk bij de milieustraat in Giessen. Wat wel verandert, is het geduld van mensen. "We krijgen soms stank voor dank."

"In het begin van de coronacrisis bleef iedereen nog heel rustig, maar na verloop van tijd en zeker sinds de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juli werd een aantal bezoekers steeds mondiger en brutaler. Het ongeduld nam toe, want we laten hier maar een beperkt aantal auto's toe", vertelt Kees Verschoor, beleidsmedewerker milieustations bij de gemeente Altena.

"Mensen kwamen vanaf de andere kant aanrijden en drongen voor. Of ze kwamen lopend het terrein op. Op een zaterdag is zelfs een poging gedaan om een van onze beveiligers aan te rijden. We krijgen soms stank voor dank."

'Met een lach kun je veel bereiken'

Ton van Kuijk, 'allround specialist'bij het milieustation: "Je moet ervoor zorgen dat de boel niet escaleert. Ik voel me niet opgejaagd en blijf altijd kalm. Ook met een kort lontje sta ik je vriendelijke te woord. Met een lach kun je veel bereiken. Maar mensen moeten ook beseffen dat wij hier ook voor hen staan."

Net terrein

Positieve geluiden zijn er ook. Zo wordt de openstelling op woensdagavond erg gewaardeerd, weet Verschoor, en zijn er complimenten over de netheid van het terrein. "Dat komt door de betrokkenheid van de medewerkers", zegt hij. "Ze zorgen ervoor dat het netjes blijft." Van Kuijk knikt. "Die vriendelijke woorden, daar doen we het voor."

