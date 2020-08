Bevertochten in de Biesbosch

WERKENDAM • In augustus worden er weer iedere dinsdag- en zaterdagavond Bevertochten gehouden in de Biesbosch. Deze tochten duren circa 2,5 uur en vertrekken om 19:30 uur vanaf het Biesbosch MuseumEiland.

Sinds in 1988 de eerste bevers uitgezet werden is de beverpopulatie gestegen naar 250 bevers met 86 burchten bij de laatste telling. Het Biesbosch Museum organiseert bevertochten waarbij 's avonds door de Biesbosch wordt gevaren.

Door de schipper wordt gedurende deze tocht gewezen op de sporen die de bever overal in de Biesbosch achterlaat. In de schemering worden de bevers actief en is er een grote kans dat je ze in de kreken rond ziet zwemmen.

Museumticket inbegrepen

Bij de vaartocht is een ticket voor het museum inbegrepen. Daarom is het museum op deze dagen geopend tot de vertrektijd van de boot, zodat deelnemers voorgaand aan de vaartocht het museum kunnen bezoeken.

Meer informatie en tickets bestellen kan via de nieuwe website van het museum. Het museum is te vinden aan de Hilweg 2 te Werkendam, tel. 0183-504009.