CDA'er wil ludieke race om openbaar vervoer in Altena te testen

ALTENA • Als het aan CDA-raadslid Otto van Breugel ligt wordt in Altena een zogenoemde OV-race georganiseerd.

Het gaat om een ludieke wedstrijd om het openbaar vervoer in de gemeente Altena te testen op bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid.

"Welk team reist het snelst van A naar B en weer terug en voert de opdrachten het beste uit?", is de gedachte achter het plan van de Nieuwendijker.

Hij deed zijn suggestie donderdagavond in de raadszaal, toen de visie op het openbaar vervoer in Altena werd besproken.

Onderzoeken

“We moeten soms lastige besluiten nemen over faciliteiten, waar de meeste raadsleden geen gebruik van maken. Dan is het altijd goed om zelf ook te ervaren waar je onderweg allemaal tegenaan loopt. 'Iets wat je niet weet, moet je onderzoeken', is mijn motto”, aldus Van Breugel, die van zijn collega-raadsleden te horen krijgt dat ze graag aan de race meedoen.

Hij vult aan: "De OV-gebruikers, de dorpsraden en andere inwoners zijn in verband met de coronamaatregelen helaas niet bij het stuk over de ambities in het OV betrokken. Het lijkt mij een goed alternatief om juist ook deze doelgroepen én de raad bij een OV-race te betrekken.”