Inloophuis Altena gaat weer open

WOUDRICHEM • Inloophuis Altena opent vanaf woensdagavond 15 juli weer de deuren.

Vanaf deze datum zal het inloophuis, gevestigd in De Werf in Woudrichem, weer wekelijks geopend zijn voor inloop, een praatje of goed gesprek met een kopje koffie of thee.

De oneven weken heeft het inloophuis een avondopenstelling van 19:30 uur tot 21:30 uur en de even weken een ochtendopenstelling van 10:00 uur tot 12:00 uur. Natuurlijk wordt bij de bijeenkomsten aan alle voorzorgsmaatregelen vanwege het coronavirus voldaan.

In januari van dit jaar ging Inloophuis Altena van start met als doel een ontmoetingsplaats te bieden aan een ieder die op de een of andere manier in aanraking komt of is gekomen met de ziekte kanker. Vanaf het begin konden de vrijwilligers wekelijks een aantal gasten ontvangen.

Ruimte

Door de plotselinge uitbraak van het coronavirus was het inloophuis medio maart genoodzaakt de plannen te herzien en de deuren tijdelijk te sluiten. De overheidsmaatregelen geven nu weer ruimte voor het organiseren van activiteiten.

Na de zomervakantie zal er vanaf september maandelijks, zoals aanvankelijk de bedoeling was, een activiteit of lezing plaatsvinden.

www.inloophuisaltena.nl