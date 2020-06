Kofferbakmarkt in Woudrichem dit jaar op 5 september

WOUDRICHEM • Ook dit jaar organiseert de Woudrichemse muziekvereniging Kunst Na Strijd een kofferbakmarkt op 't Rond in Woudrichem.

Het evenement staat gepland op zaterdag 5 september, van 9:00 uur tot 13:00 uur. Op 't Rond zullen dan ongeveer twintig auto’s verzamelen, van waaruit tweedehands spullen worden verkocht.

Er wordt van alles verkocht, zoals bijvoorbeeld kleding, speelgoed, schoenen, boeken, huishoudelijke artikelen en woonaccessoires.

Inschrijven

Mensen die spullen willen verkopen kunnen zich inschrijven via kofferbakmarktkns@gmail.com. Het inschrijfgeld bedraagt 12,50 euro plus 5 euro borg. De coronamaatregelen worden in acht genomen.