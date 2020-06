Dorpsraad Oudendijk officieel geïnstalleerd

Wethouder Matthijs van Oosten was dinsdag aanwezig bij de installatie van de dorpsraad.

OUDENDIJK • In het OVO-gebouw in Oudendijk is dinsdag de kersverse dorpsraad geïnstalleerd.

Margreeth de Gier-Ververis, Jaap Hartman, Ferdy van Well, Rick Westerlaken en Jeannette Zwijnenburg-van der Vliet nemen zitting in de dorpsraad.

Naast de dorpsraad gaan drie werkgroepen thematisch aan de slag met onderwerpen die in het dorp spelen. De eerste thema’s zijn verkeer, woningbouw en groen.

Korte lijnen

Tot nu toe werkten de buurtverenigingen in Oudendijk afzonderlijk van elkaar en hadden zij hun eigen contacten lopen met de gemeente. Door de krachten te bundelen in de vorm van een dorpsraad zijn de lijnen tussen Oudendijk en de gemeente korter.

De oprichting van de dorpsraad is tot stand gekomen door de inzet van de inwoners van Oudendijk, het bestuur van de Oranjevereniging, het bestuur van het OVO-gebouw en de gebiedsregisseurs van de gemeente Altena.