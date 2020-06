SGP, AltenaLokaal en CDA gaan voor nieuw fietspad tussen Andel en Veen

ANDEL/VEEN • Als het aan SGP, AltenaLokaal en CDA ligt komt er een vrijliggend fietspad langs de Middenweg tussen Andel en Veen.

Wat de partijen betreft kan het onderzoek naar mogelijke alternatieven gestaakt worden. SGP’er Corné van Gammeren dient hiervoor dinsdag samen met Shah Sheikkariem van AltenaLokaal en Otto van Breugel van het CDA een motie in.

Doorn in het oog

“De onveilige situatie op de Middenweg tussen Veen en Andel is de SGP al jaren een doorn in het oog”, zegt Van Gammeren.

“Fietsers, auto’s, vracht-, en landbouwverkeer: alles rijdt op deze weg langs elkaar heen. Ook blijkt de maximum toegestane snelheid vaak te worden overschreden is gebleken uit controle van de politie. Dit terwijl er veel jonge scholieren, ouderen en bezoekers van het zwembad AquaAltena hier fietsen. Een hele onveilige situatie, die nodig aangepakt moet worden.”

Samen met Van Breugel maakte hij begin juni nog een ritje met de fiets over de Middenweg om te situatie te verkennen.

Vandaag samen met raadslid @OttovanBreugel op de Middenweg bij #Andel gefietst. De veiligheid van onze scholieren is hier in het geding door vrachtverkeer en hardrijders. @SGPAltena gaat voor veiligheid fietsers in @gemeentealtena pic.twitter.com/QpFo8z96Mc — Corné van Gammeren (@CvGammeren) June 2, 2020

Twee miljoen euro

De kosten voor een vrijliggend fietspad langs de Middenweg in Andel worden geraamd op zo’n twee miljoen euro, liet het college vorige maand nog aan de gemeenteraad weten.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, waarin het oorspronkelijke plan uit 2012 nog eens tegen het licht gehouden is. De aanleg van het nieuwe fietspad zelf zou de gemeente Altena 1,6 miljoen euro moeten gaan kosten, plus nog eens drie ton voor grondverwerving.

Eerder was voor de plannen een bedrag van 900.000 euro begroot. Dat de kosten nu hoger zijn heeft o.a. te maken met de aangepaste breedte van het fietspad, de uitbreiding van het traject tot aan het fietspad in Veen en de kosten van openbare verlichting en rioleringswerkzaamheden.

“Hoewel wij ons bewust zijn van de noodzaak om maatregelen te treffen, vinden wij een investering van afgerond 2 miljoen euro (inclusief grondaankopen) voor de aanleg van een vrijliggend fietspad hoog”, schreef het college in een brief aan de gemeenteraad.

Alternatieven

Daarin wordt voorgesteld om eerst twee alternatieven te onderzoeken. Zo wil het college bekijken of het loont om de huidige situatie op de Middenweg te verbeteren en maatregelen uit te breiden. Hierdoor zal naar verwachting de snelheid op de Middenweg afnemen en de route minder aantrekkelijk worden. Geschatte kosten: 50.000 tot 100.000 euro.

Een andere optie is om een zogenoemde ‘knip’ op de Middenweg en parallel daaraan ook de Maasdijk en mogelijk op andere locaties aan te brengen. Omdat deze variant meer maatregelen omvat, worden de kosten daarvan ingeschat op zo’n 150.000 tot 200.000 euro.

Duidelijkheid

Het onderzoek naar deze alternatieven is wat betreft de drie coalitiepartijen dus onnodig.

“Geen tijd, geld en energie in verder onderzoek, maar direct het college duidelijkheid geven. Hiermee wordt ook gevolg gegeven aan het bestuursakkoord, waarin duidelijk staat dat de onveilige situaties rondom scholen en recreatieve voorzieningen aangepakt moeten worden.”

Tom Oostra