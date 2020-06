College wil door met zonnepark in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad van Altena om groen licht, zodat in Nieuwendijk een zonnepark van circa anderhalve hectare aangelegd kan worden.

Het Nederlandse bedrijf PowerField heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om een kleinschalig veld met zonnepanelen te realiseren aan de Bredesteeg, tussen de Rijksweg en de A27.

Een dergelijk zonnepark op deze locatie kan op jaarbasis circa 1400 MWh aan stroom produceren. Dit staat gelijk aan het verbruik van ruim 400 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Klimaatplan

Volgens het college is de impact van het veld met zonnepanelen op het omliggende landschap ‘minimaal’ en past het plan ook goed binnen het bestuursakkoord, het klimaatplan en de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Het zonnepark is na een informatieavond in 2018 en naar aanleiding van gesprekken met de eigenaren van de aangrenzende bedrijfspanden verkleind en de hoogte van de panelen is verlaagd tot maximaal anderhalve meter.

Zichtlocatie

Hierdoor wordt zowel vanaf snelweg als vanaf de Rijksweg over het zonnepark heen gekeken. Daardoor blijft ook de zichtlocatie van de bedrijfshallen vanaf de snelweg behouden, iets wat een nadrukkelijke eis was van enkele eigenaren.

Omdat het plan in strijd is met het geldende bestemmingsplan vraagt het college de gemeenteraad om een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Met het afgeven van deze verklaring kan de verdere procedure van de omgevingsvergunning worden vervolgd.