Schneider Youngplants slaat eerste paal van nieuw kassencomplex in Woudrichem

WOUDRICHEM • Jacob Schneider heeft donderdagmiddag de symbolische eerste paal geslagen voor de nieuwe locatie aan de Almkerkseweg in Woudrichem. Op de kruising met de Ruigenhoekweg komt een 36.000 m2 groot kassencomplex waarin jaarlijks 200 miljoen jonge planten geproduceerd gaan worden.

Schneider Youngplants is gespecialiseerd in de opkweek van jonge planten uit zaden en stekken. Het assortiment omvat eenjarige, tweejarige, vaste planten, cyclamen, grassen en snijbloemen. De planten gaan naar kwekers in meer dan veertig landen.

Directeur Jacob Schneider sloeg de eerste paal van het complex. In november dit jaar zal het bedrijf openen. Er worden op dit moment nieuwe kwekerijmedewerkers gezocht voor de nieuwe locatie in Woudrichem.

Trots

Wethouder Matthijs van Oosten was bij de handeling aanwezig. Bij deze gelegenheid werd ook een nieuw soort in het assortiment van Schneider gepresenteerd: de Galaxy. De wethouder sprak zijn trots uit dat een groot bedrijf als Schneider voor Altena als nieuwe vestigingsgemeente heeft gekozen.

Lef

"Je moet lef hebben als je ziet wat er stond. Het oude complex is afgebroken en ze bouwen hier een nieuw bedrijf. Het is mooi dat ze dat vertrouwen hebben. Met hun komst steunt Schneider de lokale economie in Altena en het geeft de arbeidsmarkt een boost met de extra arbeidsplaatsen. Daarnaast is het ook nog eens een betrokken ondernemer die zich heel sociaal opstelt in het dorp. Je kan niet mooier hebben", aldus Van Oosten.

Lees volgende week meer in Het Kontakt.