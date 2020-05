Proefzwemmen in zwembad Werkina

WERKENDAM • Vrijwilligers die in de voorbije weken het personeel van zwembad Werkina assisteerden om het bad coronaproof te mogen openen, werden zaterdagmorgen getrakteerd op een uurtje proefzwemmen.

Witte hartjes wijzen uitnodigend de looproute aan naar de poort van het zwembad, daar staat een zeeppompje gereed en mag iedereen de handen ontsmetten. In het zwembad volgen de aanwijzingen van badjuf José van Dalen.

"Uitgaand verkeer heeft voorrang op inkomend verkeer", zo legt ze uit na een wandeling over het grasveld. De bordjes spreken voor zich, maar Van Dalen wijst ze nog maar eens aan. Bij het bad zelf staan twee tenten gereed en mogen de zwemmers hun handdoeken en tassen achter laten, de vakken van anderhalve meter zijn gemarkeerd met witte lijnen.

Koud

Ook in het water is alles anders. De zwemmers moeten achter elkaar zwemmen en inhalen mag alleen onder water. Eenmaal in het water roept iedereen dat het water vooral koud is.

Een van de vrijwilligers is SGP-raadslid Peter Noordergraaf. "We hebben vorige week alle fietsenrekken weer voor de poort teruggezet. Het personeel heeft echt zijn best gedaan om het bad weer open te krijgen, ze waren goed voorbereid. Mooi om dat zo met elkaar te kunnen doen."

Noordergraaf is al langer vrijwilliger en ook zijn kinderen Matthias en Annefleur hebben meegeholpen. José van Dalen vertelt dat ze de routes zo hebben gemaakt dat zo min mogelijk kruisend verkeer ontstaat. Wie wil zwemmen moet vooraf reserveren. "Maar er is altijd wel een plekje verdeeld over de dag", zo laat ze weten.

In de middag van 14:00 uur tot 17:00 uur mogen maximaal 250 kinderen met een zwemdiploma komen zwemmen. Op andere uren kunnen bezoekers banen zwemmen.

Minder abonnementen

José vindt het jammer dat minder abonnementen zijn verkocht dan voorgaande jaren. "Voor iedereen is echt altijd een plekje om te zwemmen." Omkleden kan in de kleedhokjes, douchen is nog niet mogelijk.

Na het proefzwemuurtje worden de vrijwilligers getrakteerd op koffie. Adrie van Veen, Anneke Vos, Elma Holster en Nel Taal zijn blij dat het bad nu echt open kan. Vanwege de coronacrisis en latere opening is het zwemseizoen tot 19 september verlengd.