Taptoe in Sleeuwijk afgelast

SLEEUWIJK • De taptoe, die jaarlijks in september in Sleeuwijk wordt gehouden, zal dit jaar door de coronacrisis geen doorgang vinden.

"Omdat het op dit moment nog niet zeker is wat er na 1 september wel en niet mag worden georganiseerd en met hoeveel mensen, kunnen we niet anders dat de taptoe doorschuiven naar volgend jaar", aldus de taptoecommissie van Showkorps Wilhelmina.

Ook mogen de showkorpsen in Nederland op dit moment nog niet repeteren en dat houdt in dat de voorbereidingen voor nieuwe showprogramma’s zijn vastgelopen. Het seizoen van taptoes en buitenoptredens dat doorgaans begin mei start en loopt tot einde september is helaas voor de leden van Showkorps Wilhelmina al afgelopen voordat het is begonnen.

Voorlopig is zaterdag 18 september 2021 gekozen als nieuwe datum.