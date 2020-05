Wijk en Aalburgse sportschoolhouder start sportschool in de open lucht

WIJK EN AALBURG • De sportscholen blijven voorlopig dicht. Dat doet pijn bij de sportschoolhouders en bij de sporters. Dave de Vaan van sportschool Refresh Your Fitness in Wijk en Aalburg heeft zolang er niet binnen gesport mag worden een tussenoplossing gecreëerd: de sportschool in de open lucht.

"Ik zie allerlei mensen, onder wie ook klanten van ons, hardlopen door het dorp. Maar ik mis structuur in hun bezigheden. Daarom hebben we nu workouts in de buitenlucht opgestart. Iedereen kan er aan meedoen", legt De Vaan uit.

Acht locaties

Op acht verschillende locaties kunnen oefeningen worden gedaan. "Er zijn drie niveaus: licht (groen), gemiddeld (blauw) en voor gevorderden (rood). Onderverdeeld ook in drie afstanden: 3, 7 en 10 kilometer."

Op alle locaties zijn borden opgehangen, waarop te zien is welke oefeningen er gedaan kunnen worden. "De 'groenen' kunnen het eventueel ook wandelend af", vult de Wijk en Aalburgse sportschoolhouder aan.

De start en finish is bij de sportschool in de Azaleastraat. Bij de start kunnen de deelnemers eventueel uitleg krijgen. De vervolglocaties zijn bij de winkels Riez en Kebo, bij de voetbalclubs Wilhelmina'26 en NOAD'32, de uiterwaarden, de skatebaan op Kerkverrreweide en bij Strijbis in de Ambachtstraat.