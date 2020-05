De Pomp presenteer mini-docu over jongeren in Altena

ALMKERK • Jongerencentrum De Pomp in Almkerk lanceert een mini-documentaire over de passie van jongeren in Altena.

Deze mini-docu sluit aan op een film die The Mall in Gorinchem, ook onderdeel van Youth for Christ, afgelopen najaar heeft gepresenteerd. De film met als titel ‘De stem van jongeren’ was het opstapje voor het team van jongerencentrum De Pomp in Almkerk om een vijftal jongeren uit deze regio te vragen wat hun passie is.

De korte film van De Pomp is aankomende week op AltenaTV te zien in combinatie met de film van The Mall Gorinchem. Daarnaast is er woensdagavond 6 mei om 20:00 uur een première via het YouTube-kanaal van jongerencentrum De Pomp.

Vooraf aan de filmuitzending is er een kort interview via Skype met Nick Dees, teamleider van The Mall Gorinchem. Daarin zal Nick meer vertellen over het project ‘De stem van jongeren’.