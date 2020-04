Aantal coronpatiënten in ziekenhuis opnieuw niet gestegen

ALTENA • Het aantal mensen uit Altena dat met coronaklachten in het ziekenhuis is vrijdag opnieuw gelijk gebleven.

De teller blijft ook in de nieuwste cijfers van het RIVM steken op 24 personen en dat is inmiddels voor de vierde dag op rij.

Vrijdag zijn er 225 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 115 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Tot nu toe zijn er 23.097 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Bijna een kwart van alle tot nu toe gemelde COVID-19-patiënten komt uit Noord-Brabant.