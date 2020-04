Kunstactie van Martin Copier om geld in te zamelen voor Leger des Heils

WERKENDAM • De Werkendamse kunstenaar Martin Copier grijpt de coronacrisis aan om de mensen die de hulp van het Leger des Heils zeker nu hard nodig hebben een hart onder de riem te steken.

'Durft u het aan om voor 250 euro een schilderij te kopen dat nog gemaakt moet worden? U steunt daarmee voor 125 euro het werk van Het Leger des Heils.'

Daarmee begint kunstenaar Martin Copier de oproep om zijn kunstactie voor het goede doel te steunen. Het idee is ontstaan door de coronacrisis, vertelt hij.

Afgelast

"Ik begon al vrij vroeg de gevolgen van de crisis te merken, omdat de galerie die mijn werk internationaal verkoopt in Hong Kong en in Milaan zit. Een paar weken geleden zijn alle tentoonstellingen en beurzen in het buitenland en in Nederland afgelast. In eerste instantie was het wel even fijn om rustig in mijn atelier te kunnen werken, vooral omdat afgelopen jaar ontzettend druk was. Maar ik begon me al snel schuldig te voelen dat ik heerlijk zat te genieten in mijn atelier, terwijl enorm veel mensen nu alles op alles zetten in de strijd tegen corona. En zo kwam ik op dit idee."

Met zijn actie vraagt Copier mensen om vooraf te investeren in een 'unieke serie schilderijen', zo legt hij uit.

Ruimte

"Dit project is voor mij een enorme uitdaging en ook spannend voor mensen om ongezien in een kunstwerk te investeren. Het enige wat ik ze kan geven is een indruk van mijn werk op mijn website of op Instagram. Het thema van mijn werk is 'Ruimte' en mijn lijfspreuk is 'Geef me de ruimte', maar dit heeft in deze periode een hele andere lading gekregen."

Alle schilderijen maakt Copier op doeken van 40 bij 40 centimeter. Hij gebruikt acryl- en olieverf en hij combineert schildertechnieken met handgedrukte houtsnedes en de gestempelde lijnen die kenmerkend zijn voor zijn werk. Als de maatregelen het weer toelaten, worden al deze werken gezamenlijk tentoongesteld en ontvangen kopers een uitnodiging.

"Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen mensen het complete project bewonderen en een kunstwerk uit de collectie kiezen."

Beetje kleur

Een deel van de opbrengst is dus voor het goede doel, benadrukt Copier. "Laten we door de verbindende kracht van kunst oog hebben voor de mensen die de hulp van het Leger de Heils in deze onzekere tijd hard nodig hebben en laten we tegelijkertijd de wereld een beetje kleur geven."

http://www.martincopier.nl