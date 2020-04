Lieve berichtjes in coronatijd: laat je boodschap achter bij Het Kontakt

Sinds de komst van het coronavirus staat de wereld op z'n kop en leven we in een verwarrende tijd. Opa's en oma's krijgen geen bezoek meer, vrienden en vriendinnetjes kunnen soms niet meer samen spelen, voor kersverse ouders is er geen kraambezoek, verjaardagen worden nauwelijks meer gevierd. Daarom hebben we bij Het Kontakt een speciale pagina opgezet waarop jij een lieve boodschap voor iemand kunt plaatsen.

Heb jij een lieve boodschap? Wil je iemand bedanken, feliciteren of een hart onder de riem steken? Stuur je tekst naar: liefberichtje@kmp.nl

Vermeld hierin het gekozen formaat en in welke editie je het bericht geplaatst wilt hebben.

Na het opgeven van jouw keuze, ontvang je van ons een link. Wekelijks plaatsen wij de pagina's ook door op onze website.

https://kontaktmediapartners.nl/liefberichtje