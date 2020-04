Politie vraagt Hank om informatie over bedreigingen

HANK • De politie doet een oproep aan alle inwoners van Hank om om direct contact op te nemen als ze meer informatie hebben over de recente bedreigingen in het dorp.

"De verwachting is dat in een klein dorpje zoals Hank mensen vaak goed weten wie er wel of niet op een bepaalde plek thuis hoort en wat een verdachte situatie is", laat een woordvoerder van de politie weten.

De zaak speelt al vanaf februari. Eén inwoner van het dorp heeft diverse bedreigingen ontvangen. "Maar dit lijkt zich nu uit te breiden naar meer inwoners in Hank", aldus de politie.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en neemt het 'uiteraard zeer serieus', benadrukt ze. Tot op heden is er nog geen verdachte aangehouden.