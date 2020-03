Besmettingsgraad in Altena licht gestegen

ALTENA • Het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners is in de gemeente Altena zaterdag licht gestegen ten opzichte van vrijdag.

Vrijdag waren in Altena van de 100.000 mensen nog 69,7 besmet, zaterdag is dat volgens het RIVM gestegen naar 73,2. Dat betekent dat in Altena inmiddels meer dan 40 personen positief getest hebben op COVID-19.

Het totaal aantal gemelde positief geteste patiënten in heel Nederland is 9762, een stijging van 1159 ten opzichte van vrijdag.

Het totaal aantal gemelde patiënten dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuis staat zaterdag op 2954, een plus van 454. Het totaal aantal gemelde overleden patiënten is 639. 93 meer dan een dag eerder.



Duiding

Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en intensive care-opnames neemt ook zaterdag iets minder snel toe, concludeert het RIVM.

"Het aantal gemelde mensen dat is overleden aan COVID-19 is lager dan gisteren. Omdat niet alle patiënten altijd meteen gemeld kunnen worden, kunnen de gemelde aantallen iets afwijken van de actuele situatie. Ook zaterdag neemt het aantal gemelde in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten."

Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen werken, aldus het RIVM.