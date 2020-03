Altena heeft geen specifieke ‘risicogebieden’

ALTENA • De gemeente Altena heeft vooralsnog geen specifieke gebieden op het oog die mogelijk gesloten kunnen worden als zich daar teveel mensen bevinden.

Afgelopen weekend, toen op andere plekken in Nederland mensen nog wel massaal samenkwamen, bleef het in Altena rustig, zegt een woordvoerder van de gemeente, die er daarnaast op wijst dat bijvoorbeeld de Biesbosch een ander gebied is dan het Vondelpark.

Anderhalve meter afstand

"De Biesbosch is zo enorm groot en weids." Met andere woorden: daar kun je de vereiste anderhalve meter afstand van elkaar nog wel bewaren.

Toch worden risicogebieden in Altena wel goed in de gaten gehouden, benadrukt ze. "We monitoren continu. Op plekken waar nu niets aan de hand is, kan dat over tien minuten helemaal anders zijn."

Sinds maandag heeft burgemeester Egbert Lichtenberg de bevoegdheid om bepaalde gebieden te sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Dit volgens de nieuwe richtlijnen van het kabinet, die samenscholing verbieden. Mensen die zich niet aan de nieuwe regels houden, riskeren een boete.

Nieuwe brief aan inwoners

Lichtenberg hoopt dat hij in Altena niet daadwerkelijk tot actie over hoeft te gaan, schrijft hij in een nieuwe brief aan de inwoners van zijn gemeente.

"Ik doe een oproep aan u allen om in deze situatie uw eigen verantwoordelijkheid te nemen. Of je nu jong bent of oud, de regels gelden voor ons allemaal. Kijk niet naar wat een ander doet, kijk naar jezelf en doe wat we als gemeenschap nodig hebben om de crisis te bestrijden. Zolang er nog geen medicijn gevonden is, is dit de enige manier om corona te stoppen."