College: 'Vergoeding Stichting Leergeld voor zwemles én sport'

ALTENA • Ouders kunnen bij Stichting Leergeld zowel een aanvraag doen voor zwemlessen als voor sportactiviteiten en culturele activiteiten voor hun kind.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in antwoord op vragen van raadslid Rieka Verbeek van Progressief Altena.

Volgens haar kunnen gezinnen die van Stichting Leergeld een vergoeding krijgen voor de zwemlessen van hun kind geen geld meer krijgen voor de contributie voor een sportvereniging of een bijdrage aan een culturele activiteit.

Los gezien van sport

Volgens het college is dat niet zo. "Met Stichting Leergeld is afgesproken dat zwemlessen los worden gezien van sport. Dit betekent in de praktijk dat de ouders van jongeren een aanvraag kunnen doen voor zwemlessen en daarnaast ook nog een sport of culturele activiteit kunnen kiezen, indien men voldoet aan de criteria om een aanvraag te behandelen."

B&W zien dan ook geen reden om daarover met Stichting Leergeld in gesprek te gaan.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld betaalt de contributie en het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Zij kunnen via Stichting Leergeld een sportactiviteit of een culturele activiteit vergoed krijgen.