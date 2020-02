Progressief Altena: ‘Vergoed zwemles én lidmaatschap sportclub’

ALTENA • Progressief Altena wil dat Stichting Leergeld naast zwemlessen ook bijdraagt aan het lidmaatschap van een sportvereniging.

Volgens raadslid Rieka Verbeek kunnen gezinnen die van Stichting Leergeld een vergoeding krijgen voor de zwemlessen van hun kind geen geld meer krijgen voor de contributie voor een sportvereniging of een bijdrage aan een culturele activiteit.

"Gelet op de financiële situatie van deze gezinnen, is het dan niet mogelijk om het kind lid te laten zijn van een plaatselijke vereniging", aldus Verbeek, terwijl dat juist belangrijk is.

Sociaal isolement

"Een lidmaatschap bij de plaatselijke vereniging is erg belangrijk voor deze kinderen. Door deel uit te maken van de maatschappij blijven zij betrokken en wordt een sociaal isolement voorkomen."

Progressief Altena ziet zwemlessen dan ook niet als een sport, maar als een 'eerste levensbehoefte'.

"Zeker in een waterrijk gebied als Altena. Wij zouden dan ook graag zien dat de bekostiging van zwemles naast een andere sport of culturele activiteit kan plaatsvinden", schrijft Verbeek in schriftelijke vragen aan het college.

Ze hoopt dat B&W met Stichting Leergeld in gesprek wil gaan over de kwestie.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld betaalt de contributie en het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Zij kunnen via Stichting Leergeld een sportactiviteit of een culturele activiteit vergoed krijgen.