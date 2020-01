Fons Naterop wordt waarnemer in Kapelle

BABYLONIËNBROEK • Fons Naterop gaat als waarnemend burgemeester aan de slag in de Zeeuwse gemeente Kapelle.

Naterop, woonachtig in Babyloniënbroek, was in 2019 waarnemer in Boxtel en van 2008 tot 2018 was hij burgemeester van de voormalige gemeente Aalburg.

Huib Hieltjes

In Kapelle volgt hij de huidige waarnemend burgemeester Huib Hieltjes op, die naar de gemeente Duiven vertrekt.

Naterop heeft dinsdagavond kennismakingsgesprekken gevoerd met de fractievoorzitters en de wethouders van Kapelle en die gesprekken werden op 'positieve wijze' afgerond.

In januari 2021 zal de commissaris van de Koning Hans Polman wederom met de fractievoorzitters en de wethouders in overleg treden over de openstelling van de burgemeestersvacature in Kapelle.