Scholen gezocht voor 'Kinderkrant van Altena'

ALTENA • Scholen in Altena kunnen zich nog tot de voorjaarsvakantie aanmelden voor het mediawijs-project 'Kinderkrant van Altena'.

De krant is een initiatief van Bibliotheek CultuurPuntAltena samen met Perswinkel Communicatie en nieuwsblad Het Kontakt editie Altena. Weten kinderen al hoe de media hen beïnvloedt? Maar ook: weten ze hoe je zelf een goed nieuwsartikel schrijft? In het mediawijs-project Kinderkrant van Altena komen ze er alles over te weten.

Kinderen krijgen een steeds grotere stroom aan informatie te verwerken. Het is daarom belangrijk dat ze begrijpen hoe media hen voortdurend beïnvloedt. Dat begint bij de nieuwsselectie, maar gaat nog veel verder. Hoe bepaalt een krantenkop of je verder wilt lezen? Wat is een goede persfoto, en hoe trekt die jouw aandacht?

Lespakket

Marianne en Sanne van Perswinkel Communicatie ontwikkelden een lespakket om kinderen bewust te maken van de invloed die de media op hen hebben. Dit lespakket wordt aangeboden op de basisscholen in Altena.

Op de deelnemende scholen worden leerlingen in een workshop wegwijs gemaakt in de wereld van media en journalistiek. Bovendien maken kinderen kans om hun eigen artikel in een echte krant te publiceren. De workshops vinden plaats in maart. Het lespakket is gericht op groep 8 (of 7/8) van het primair onderwijs.

Scholen melden zich aan via:

http://bibliotheekaltena.nl/kinderkrantvanaltena